Russia e Ucraina avrebbero trovato un accordo per l'esportazione del grano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo russo potrebbe consentire alle navi cariche di grano, bloccate nel Mar Nero, di lasciare il porto di Odessa, in Ucraina. Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara (la Turchia infatti si pone come mediatrice tra i due Paesi per percorrere... Leggi su today (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo russo potrebbe consentire alle navi cariche di, bloccate nel Mar Nero, di lasciare il porto di Odessa, in. Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara (la Turchia infatti si pone come mediatrice tra i due Paesi per percorrere...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - SkyTG24 : #Ucraina, Copasir avvia indagine su rete filorussa e ingerenze straniere in informazione - gabrisca_85 : RT @HSkelsen: In Russia un tizio molesta un bimbo perché porta uno zainetto che ha i colori dell'Ucraina. E ieri abbiamo dovuto subire 50 m… - Marfe777 : RT @strange_days_82: Dov'è la statua di quest'uomo? ?????????? 2/2 #lariachetira #lariachetirala7 #Borgonovo #Merlino #Putin #Zelensky #Russia #… -