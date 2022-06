Russia: a maggio crollo immatricolazioni auto a -83% (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - E' crollo verticale per il mercato automobilistico in Russia che a maggio ha registrato vendite di auto nuove e veicoli commerciali leggeri diminuite dell'83,5% rispetto allo stesso mese del 2021, ovvero 24.268 unità contro le 123.110 dello scorso anno. I dati diffusi dall'associazione di settore Aeb, si sottolinea, non includono i risultati di vendita di BMW e Mercedes-Benz Russia visto che questi gruppi hanno modificato la frequenza della pubblicazione dei dati da mensile a trimestrale. Ad aprile Aeb aveva anticipato per l'intero 2022 un possibile calo delle vendite di auto nuove in Russia di almeno il 50% alla luce dello stop delle consegne da parte dei principali brand mentre i costruttori nazionali devono fare i conti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - E'verticale per il mercatomobilistico inche aha registrato vendite dinuove e veicoli commerciali leggeri diminuite dell'83,5% rispetto allo stesso mese del 2021, ovvero 24.268 unità contro le 123.110 dello scorso anno. I dati diffusi dall'associazione di settore Aeb, si sottolinea, non includono i risultati di vendita di BMW e Mercedes-Benzvisto che questi gruppi hanno modificato la frequenza della pubblicazione dei dati da mensile a trimestrale. Ad aprile Aeb aveva anticipato per l'intero 2022 un possibile calo delle vendite dinuove indi almeno il 50% alla luce dello stop delle consegne da parte dei principali brand mentre i costruttori nazionali devono fare i conti ...

