Rocco Hunt, chi è la moglie Ada: "Mi ha stravolto la vita" (Di lunedì 6 giugno 2022) Rocco Hunt ha una compagna da molto tempo, lei si chiama Ada, e nel 2017 ha reso Rocco papà per la prima volta di Giovanni, nato proprio il giorno della Festa del Papà. Vista la sua giovane età, non sorprende che Rocco sia un grande amante dei social. Il rapper usa soprattutto Instagram, dove sul suo profilo ufficiale @poetaurbano ama condividere scatti della sua carriera e della sua bella famiglia. Dalla loro unione, il 19 marzo del 2017, è nato il loro primogenito, Giovanni. Proprio nel giorno della Festa del Papà, all'età di 22 anni, Rocco Hunt è diventato papà di uno splendido bambino, spesso presente sul canale Instagram del cantante. Non sappiamo se Rocco e la sua dolce metà siano sposati. In un post, nell'estate 2019, il giovane rapper scriveva così: "Non ...

