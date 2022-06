Respira autonomamente il bimbo di 13 mesi lanciato dal secondo piano dalla babysitter a Soliera (Di lunedì 6 giugno 2022) Le sue condizioni sono in miglioramento, così è stato estubato e al momento Respira autonomamente il bambino di 13 mesi lanciato dalla finestra dalla sua babysitter Monica Santi a Soliera (Modena). I medici restano cauti ma cresce l’ottimismo intorno alla drammatica vicenda che tiene banco dal 31 maggio, giorno in cui la donna alla quale il piccolo era stato dato da accudire – come ha confessato lei stessa – è stato lanciato nel cortile dal secondo piano. La prognosi dall’ospedale Maggiore di Bologna resta riservata, ciò vuol dire che non è ancora fuori pericolo dopo la caduta di diversi metri. La prima a soccorrerlo era stata la colf, avvisata dalla stessa babysitter ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Le sue condizioni sono in miglioramento, così è stato estubato e al momentoil bambino di 13finestrasuaMonica Santi a(Modena). I medici restano cauti ma cresce l’ottimismo intorno alla drammatica vicenda che tiene banco dal 31 maggio, giorno in cui la donna alla quale il piccolo era stato dato da accudire – come ha confessato lei stessa – è statonel cortile dal. La prognosi dall’ospedale Maggiore di Bologna resta riservata, ciò vuol dire che non è ancora fuori pericolo dopo la caduta di diversi metri. La prima a soccorrerlo era stata la colf, avvisatastessa...

