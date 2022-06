Real Madrid, Vincius: «Arrivare qui a 18 anni è stato complicato…» (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante del Real Madrid Vinicius ha parlato delle difficoltà avute durante il primo periodo in Spagna Vinicius, fantasista del Real Madrid, in una intervista ad AS ha parlato delle difficoltà avute durante il suo primo periodo ai Blancos. LE PAROLE – «Giocare nel Real Madrid è il sogno di tutti i bambini, ma arrivarci a 18 anni è stato molto complicato, soprattutto per me che sono passato professionista a 16 anni senza completare l’intero percorso di base. Però ho avuto sempre le idee chiare e la società mi ha dato fiducia, ciò di cui avevo più bisogno. Ho vissuto alti e bassi all’inizio, è normale per un giovane che stava vivendo tutte cose nuove. Però tutti gli allenatori mi hanno trasmesso tranquillità e al 2022 sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante delVinicius ha parlato delle difficoltà avute durante il primo periodo in Spagna Vinicius, fantasista del, in una intervista ad AS ha parlato delle difficoltà avute durante il suo primo periodo ai Blancos. LE PAROLE – «Giocare nelè il sogno di tutti i bambini, ma arrivarci a 18molto complicato, soprattutto per me che sono passato professionista a 16senza completare l’intero percorso di base. Però ho avuto sempre le idee chiare e la società mi ha dato fiducia, ciò di cui avevo più bisogno. Ho vissuto alti e bassi all’inizio, è normale per un giovane che stava vivendo tutte cose nuove. Però tutti gli allenatori mi hanno trasmesso tranquillità e al 2022 sono ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - SimoneTogna : #Tchouameni: 'Nel 2018 l'Inter lo voleva, bastavano 3 milioni di euro'. Ora il calciatore potrebbe essere acquistat… - DavGiovannini : @ScoutismoRN @cinessiani1 Impossibile essere obiettivi con voi, pensate di essere il Real Madrid ?? - infoitsport : Juventus, Buffon ritorna sul rosso contro il Real Madrid nel 2018 -