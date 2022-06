"Quanto guadagno coi miei video spinti": Naomi De Crescenzo sconvolge Giuseppe Brindisi | Video (Di lunedì 6 giugno 2022) Parentesi piccante, anzi piccantissima, a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Già, perché nelle battute finali della puntata di domenica 5 giugno ecco ospite in collegamento Naomi De Crescenzo, la seconda italiana più seguita in assoluto su Only Fans, la celebre piattaforma a pagamento tutta dedicata a contenuti esclusivi e spesso e volentieri a luci rosse. La De Crescenzo, che posta contenuti sensuali ed erotici, su OnlyFans vanta oltre 600mila follower. Ma a impressionare sono le sue parole circa gli incassi mensili che derivano dalla sua peculiare attività: "Non l'ho mai detto di preciso, ma guadagno molto. Più di un politico", alza subito l'asticella. Il tutto, come detto, soprattutto vendendo dei Video intimi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Parentesi piccante, anzi piccantissima, a Zona Bianca, il programma condotto dasu Rete 4. Già, perché nelle battute finali della puntata di domenica 5 giugno ecco ospite in collegamentoDe, la seconda italiana più seguita in assoluto su Only Fans, la celebre piattaforma a pagamento tutta dedicata a contenuti esclusivi e spesso e volentieri a luci rosse. La De, che posta contenuti sensuali ed erotici, su OnlyFans vanta oltre 600mila follower. Ma a impressionare sono le sue parole circa gli incassi mensili che derivano dalla sua peculiare attività: "Non l'ho mai detto di preciso, mamolto. Più di un politico", alza subito l'asticella. Il tutto, come detto, soprattutto vendendo deiintimi. ...

barb1p : comunque io non sono nessuno e con tiktok guadagno chissà pamela federica carlotta ecc quanto diavolo racimolano ch… - OttonelloMauro : @grandesso63 @andreaballarati @CottarelliCPI Quindi poi se io guadagno tanto ma mi accontento di acquistare roba da… - anchemenosepuoi : Stavo pensando che in tre mesi estivi, il guadagno totale (quindi senza nessuna spesa) che faccio è QUASI quanto lo… - FrancescoCeroni : @robe_marc @Uther_Raffaele Infatti non è così. Ma l’autore del tweet non ha intenzione di cancellare il tweet. Il… - RaffaeleRaimon2 : RT @ettore_raimondo: Fuori un altro turno! Me ne rimangono due lunghi, ma saprò vendere cara la pelle!????????????????????????????A proposito, qualcuno s… -

FTSEMib: si abbia paura! Quanto è importante questa fase di mercato! E quanto è pericolosa per chi non può percepirne la ...pre 2020) a comprare ENI (o Intesa Sanpaolo ) ma sono stato bravo a tenerle e adesso guadagno. Si ... Elettrificazione più rapida aumenterebbe profitti e valore delle big auto ...potrebbe aumentare il loro valore di mercato e i margini di profitto più rapidamente di quanto ...- Benz potrebbe aumentare il suo valore del 471% in 10 anni e Bmw potrebbe attestarsi su un guadagno del ... Il Foglio Marco ha 28 anni e non molla «Ma a volte non guadagno nulla» BELLUNO - Le sveglie all'alba non sono niente, rispetto a quanto stanno vivendo in questi mesi gli agricoltori e gli allevatori della provincia. Le stalle piccole, ma forse anche ... è importante questa fase di mercato! Eè pericolosa per chi non può percepirne la ...pre 2020) a comprare ENI (o Intesa Sanpaolo ) ma sono stato bravo a tenerle e adesso. Si ......potrebbe aumentare il loro valore di mercato e i margini di profitto più rapidamente di...- Benz potrebbe aumentare il suo valore del 471% in 10 anni e Bmw potrebbe attestarsi su undel ... Quanto si guadagna con una squadra di Serie A BELLUNO - Le sveglie all'alba non sono niente, rispetto a quanto stanno vivendo in questi mesi gli agricoltori e gli allevatori della provincia. Le stalle piccole, ma forse anche ...