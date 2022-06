Perché si parla delle dimissioni di papa Francesco (Di lunedì 6 giugno 2022) Ne discutono vari vaticanisti, anche se per ora sono supposizioni con scarsi fondamenti: c'entrano le sue condizioni di salute, la nomina di 21 nuovi cardinali e una visita all'Aquila Leggi su ilpost (Di lunedì 6 giugno 2022) Ne discutono vari vaticanisti, anche se per ora sono supposizioni con scarsi fondamenti: c'entrano le sue condizioni di salute, la nomina di 21 nuovi cardinali e una visita all'Aquila

