Nigeria, massacrati alla messa di Pentecoste (Di lunedì 6 giugno 2022) Decine di fedeli, fra cui molte donne e bambini, sono morti massacrati in una chiesa cattolica di Owo, in Nigeria, mentre assistevano alla messa di Pentecoste il 5 giugno. Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nell’edificio sparando e uccidendo. Il cordoglio e la preghiera e Papa, che a luglio sarà in Africa. Orrore a Owo, città dello Stato di Ondo nel Sud-Ovest della Nigeria, il paese più popoloso del continente africano. Domenica 5 giugno alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, uccidendo almeno 50 persone, tra cui donne e diversi bambini. Alcuni testimoni hanno raccontato alla Bbc che il commando avrebbe fatto uso di esplosivi. Inizialmente si pensava anche al rapimento di un sacerdote e di alcuni fedeli che ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Decine di fedeli, fra cui molte donne e bambini, sono mortiin una chiesa cattolica di Owo, in, mentre assistevanodiil 5 giugno. Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nell’edificio sparando e uccidendo. Il cordoglio e la preghiera e Papa, che a luglio sarà in Africa. Orrore a Owo, città dello Stato di Ondo nel Sud-Ovest della, il paese più popoloso del continente africano. Domenica 5 giugno alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio, uccidendo almeno 50 persone, tra cui donne e diversi bambini. Alcuni testimoni hanno raccontatoBbc che il commando avrebbe fatto uso di esplosivi. Inizialmente si pensava anche al rapimento di un sacerdote e di alcuni fedeli che ...

