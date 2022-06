Meghan e Harry, il video girato di nascosto per distruggere la Corona? Lizzie Cundy confessa... (Di lunedì 6 giugno 2022) L'ultimo sgarbo alla Corona di Meghan Markle e del principe Harry? La voce, clamorosa, trapela all'indomani della conclusione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. E più che una voce è una mezza conferma: a vuotare il sacco, infatti, è Lizzie Cundy, amica intima di Meghan, che ha detto di credere che in buona sostanza la coppia ribelle non rispetterà i patti presi con la famiglia. Ma procediamo con ordine. Come è noto, Meghan e Harry hanno un contratto con Netflix. E il colosso on-demand però aveva dovuto incassare un brusco stop: da Windsor era arrivato il divieto di utilizzare immagini relative al Giubileo di Platino registrate nel weekend che si è appena concluso. Ma a cambiare le carte in tavola, dopo aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) L'ultimo sgarbo alladiMarkle e del principe? La voce, clamorosa, trapela all'indomani della conclusione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. E più che una voce è una mezza conferma: a vuotare il sacco, infatti, è, amica intima di, che ha detto di credere che in buona sostanza la coppia ribelle non rispetterà i patti presi con la famiglia. Ma procediamo con ordine. Come è noto,hanno un contratto con Netflix. E il colosso on-demand però aveva dovuto incassare un brusco stop: da Windsor era arrivato il divieto di utilizzare immagini relative al Giubileo di Platino registrate nel weekend che si è appena concluso. Ma a cambiare le carte in tavola, dopo aver ...

