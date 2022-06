Madonna della Pace, la piccola Aurora apre il Volo dell’Angelo: gioia e commozione tra i fedeli (Di lunedì 6 giugno 2022) La città di Giugliano entra nel vivo dei festeggiamenti della Madonna della Pace con il primo Volo dell’Angelo. La piccola Aurora, vestita di azzurro, è stata calata dal quinto piano dello storico palazzo di piazza Annunziata. Una piazza Annunziata gremita, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) La città di Giugliano entra nel vivo dei festeggiamenticon il primo. La, vestita di azzurro, è stata calata dal quinto piano dello storico palazzo di piazza Annunziata. Una piazza Annunziata gremita, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

