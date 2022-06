L'Ucraina fa bene al Venezuela: Biden pronto ad allentare le sanzioni per favorire la produzione di petrolio e gas (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra in Ucraina rischia di diventare un assist per il Venezuela e forse per attirare Caracas in un ambito di relazioni che potrebbero favorire gli Stati Uniti a scapito di altrti alleati. Anni di ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra inrischia di diventare un assist per ile forse per attirare Caracas in un ambito di relazioni che potrebberogli Stati Uniti a scapito di altrti alleati. Anni di ...

Advertising

renatobrunetta : Il governo sta bene, che ne dicano i giornali o gli opinionisti. Il governo ha un'enorme credibilità in Europa e ne… - francof61060455 : RT @Ste_Mazzu: 'Perché in Ucraina è in gioco la libertà del mondo' scrive Repubblica, e va bene tutto ma che una nazione che abolisce parti… - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: @ChiaraT4U @BarillariDav Non solo... l'#Ucraina è la base di organizzazioni 'umanitarie' che quando va bene, chiedono… - Corry08101961 : RT @Andrea1963Fdg: Bene, questo e dove finiscono i ns soldi! Video: obici italiani FH70 in uso alle forze ucraine distrutti dalle forze rus… - TartarugaRugosa : RT @SicilianoSum: #Biden dichiara lo stato di emergenza per la minaccia di una carente capacità di produzione di elettricità. E in #Italia… -