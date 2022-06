Lo studio dalla Repubblica Ceca: "La respirazione bocca a bocca si può fare con la FFP2" (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Università Masaryk di Brno ha condotto un test che dimostrerebbe l'efficiacia della rianimazione cardiopolmonare anche con un dispositivo di protezione indosso come la mascherina anti-covid Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Università Masaryk di Brno ha condotto un test che dimostrerebbe l'efficiacia della rianimazione cardiopolmonare anche con un dispositivo di protezione indosso come la mascherina anti-covid

Advertising

FedeFlorindo : Dalla scorsa settimana il mio sito web - SalvPizzo : Lo studio della #Fondazione #Moressa, istituto di #ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di #Mestre, su dati #MEF –… - aniaufficiale : RT @ItPrevidenziali: Le Compagnie di Assicurazione sono chiamate a una stagione di cambiamenti che ne abbraccerà ogni ambito di attività.… - marpiro59 : RT @aggsoc: ?«Morire è un diritto?» Il nostro Paolo Foglizzo, redattore e componente del Gruppo di studio sulla #bioetica di 'Aggiornamenti… - jeannssick : madonna mi sono addormentata in studio dalla stanchezza, se non era per il citofono affianco non mi sarei svegliata -