L’Italia di Bearzot supera per 3-1 l’Ungheria ai Mondiali – 6 giugno 1978 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il 6aid’Argentina Rossi e Bettega travolgonosi qualifica alla seconda fase con una giornata d’anticipo Tutti i grandi trionfi hanno un cruciale punto d’inizio. Un momento cardine che ha permesso di gettare le basi per una straordinaria vittoria. Quello delCampione del Mondo del 1982 è la Coppa del Mondo di quattro anni prima. La prima nazionale allenata da Enzoè comunemente considerata come la selezione azzurra più forte a non avere mai vinto un mondiale. La spedizione in Argentina, infatti, può contare su diversi ottimi giocatori: dal portiere Dino Zoff, ai due difensori Scirea e Benetti, dal fluidificante Cabrini al centrocampista box to box Tardelli, per chiudere col devastante tandem ...