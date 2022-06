La portavoce del ministero degli Esteri russo: «Le critiche contro i media italiani? Non sono eccessive» (Di lunedì 6 giugno 2022) «Le critiche contro i media italiani? Non sono eccessive». Non fa marcia indietro né smorza i toni duri e critici contro l’informazione italiana la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un’intervista a Non e’ l’Arena, a poche ore della denuncia di Mosca contro i media italiani che, secondo la Russia, «violano i diritti dei cittadini russi» che vivono in Italia, portano avanti «un’aperta campagna anti-russa» facendo quindi «crescere sentimenti russofobi nella società italiana». Il ministro degli Esteri Di Maio ha subito replicato alle accuse di Mosca, ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) «Le? Non». Non fa marcia indietro né smorza i toni duri e criticil’informazione italiana ladel, Maria Zakharova, durante un’intervista a Non e’ l’Arena, a poche ore della denuncia di Moscache, secondo la Russia, «violano i diritti dei cittadini russi» che vivono in Italia, portano avanti «un’aperta campagna anti-russa» facendo quindi «crescere sentimentifobi nella società italiana». Il ministroDi Maio ha subito replicato alle accuse di Mosca, ...

Advertising

La7tv : #nonelarena Maria Zakharova (Portavoce del Ministero degli Esteri russo) contro Massimo #Giletti: 'È come se fosse… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I 'mercenari stranieri' in Ucraina sono stati dimezzati dal fuoco di alta precisione russo e a causa del… - Agenzia_Ansa : Un aereo passeggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso con 22 persone a bordo: lo ha… - ClassistaC : RT @Justinghiandone: Se libertà vuol dire definire il palazzo del Governo di un altro paese 'di merda ' , cretina la portavoce di uno dei M… - cristinascappa : Quindi, Fanno notizia la #Zakharova (che del portavoce diplomatico ha ben poco) lo svenimento di #Giletti, l'abband… -