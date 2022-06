Isola dei Famosi, l’amatissima ex naufraga si è sposata: nozze da sogno (Di lunedì 6 giugno 2022) ed abito da favola per l’ex concorrente del reality. Manca poco al termine di questa edizione de L’Isola dei Famosi e, in attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, c’è una meravigliosa notizia che riguarda un’amatissima concorrente dell’anno scorso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 giugno 2022) ed abito da favola per l’ex concorrente del reality. Manca poco al termine di questa edizione de L’deie, in attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, c’è una meravigliosa notizia che riguarda un’amatissima concorrente dell’anno scorso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fabiofabbretti : Stasera all'#Isola: entrano ‘in gioco’ Le Piratesse, tornano in studio i ‘ritirati’, l’eliminata… - BottaShannon : Questa bellezza la vogliamo nello studio dell'isola dei famosi a commentare la sua amica Soleil ?? #basciagoni… - maddacucca : @MrGioGio77 Bastano e avanza la presenza dei familiari nell'isola già sono in sovra esposizione nei day time tutti… - uni_cassino : ??Aspettando la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori Giovedì 9 giugno ‘Storytelling per il Museo diff… - CorriereUmbria : Soleil Sorge: 'Prima di definirmi fidanzata voglio avere tutto molto chiaro nel mio cuore' #Soleil #Isola… -