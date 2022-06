Il vademecum del bucato: per lavare meglio, meno, rispettando l’ambiente (Di lunedì 6 giugno 2022) Abbiamo deciso di stilare una sorta di vademecum del bucato per assicurarvi capi puliti, ma in pieno rispetto ambientale, con un occhio per il portafoglio! Sapete già che la primissima operazione da fare per garantirvi una riuscita perfetta è leggere le etichette, con le indicazioni per temperatura e ciclo consigliati. Procedete alla divisione dei colori, con un’accortezza in più. Riservate ai beige, ai panna, ai gialli, un lavaggio a sé. I tessuti neri possono essere accorpati alle tinte fredde come il blu, il viola e il verde scuro. Rossi e arancioni vanno considerati un’unica tonalità. E poi ci sono i bianchi, sui quali non dovete MAI usare la candeggina, che tende a ingrigirli, drammaticamente. Ricorrete al perborato, in questo nostro articolo trovate tutti i dettagli. Fatto? Ottimo, ora non vi resta che seguire i nostri consigli. Mettetevi al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 6 giugno 2022) Abbiamo deciso di stilare una sorta didelper assicurarvi capi puliti, ma in pieno rispetto ambientale, con un occhio per il portafoglio! Sapete già che la primissima operazione da fare per garantirvi una riuscita perfetta è leggere le etichette, con le indicazioni per temperatura e ciclo consigliati. Procedete alla divisione dei colori, con un’accortezza in più. Riservate ai beige, ai panna, ai gialli, un lavaggio a sé. I tessuti neri possono essere accorpati alle tinte fredde come il blu, il viola e il verde scuro. Rossi e arancioni vanno considerati un’unica tonalità. E poi ci sono i bianchi, sui quali non dovete MAI usare la candeggina, che tende a ingrigirli, drammaticamente. Ricorrete al perborato, in questo nostro articolo trovate tutti i dettagli. Fatto? Ottimo, ora non vi resta che seguire i nostri consigli. Mettetevi al ...

Advertising

unipv : RT @edizionimulino: Le tappe della #ricerca #biologica. Ma anche un vademecum d’eccezione per abitare la complessità del nostro mondo e pr… - melancoliee : Vademecum del coinquilino (quasi) modello (perché non siamo tutti perfetti) 1. A meno che non sia concordato prim… - ViPiu_it : Giornata Ambiente. Vademecum dell’Ordine degli agronomi e forestali per la gestione del verde pubblico e privato… - luragiuseppe : RT @Holly567440: @Gitro77 Di Guerzoni e Sarzanini ricordo il simpatico vademecum “la giornata del novax”, vedo che il livello di meschinità… - VedeleAngela : RT @Holly567440: @Gitro77 Di Guerzoni e Sarzanini ricordo il simpatico vademecum “la giornata del novax”, vedo che il livello di meschinità… -