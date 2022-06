Advertising

infoitscienza : Il look di Jennifer Lopez, che agli MTV Movie Awards 2022 si commuove sul palco - BreakingItalyNe : RT @repubblica: I migliori look dagli MTV Awards 2022: dal cut out di Jennifer Lopez al trasformismo di Vanessa Hudges [Anna Lupini] https:… - repubblica : I migliori look dagli MTV Awards 2022: dal cut out di Jennifer Lopez al trasformismo di Vanessa Hudges [Anna Lupini] - lillydessi : Sneakers bianche: 3 modi - easy chic - di indossarle come le star - Io Donna - vogue_italia : Dal jungle dress di Versace al secondo anello di fidanzamento di Ben Affleck: sarà il colore verde il vero portafor… -

... José Carreras, Milva, Ute Lemper, Susan Boyle e nel recente film del 2019 daHudson. La ...la costumista Cecilia Betona a cui sarà affidato il delicato compito di supervisionare l'intero...... Vanessa Hudgens , nel proporre un rutilante cambio di, la regina della serata è stata sempre lei, la ultracinquantenne "spaziale"Lopez . JLo ha indossato un abito nero con cut out sui ...From edgy space buns to frosty eyeshadow, the '90s beauty looks were out in full force at Sunday night's MTV Movie & TV Awards, so it's no surprise the queen of nostalgia herself participated in the ...Agli MTV Movie Awards 2022 Jennifer Lopez ha ritirato il suo premio 'Generation Award', in un look firmato Monot.