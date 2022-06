Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS, lavori in corso per controllo titolo di accesso. Da fine giugno prime possibili pubblicazioni - ProDocente : Graduatorie GaE e GPS, docenti che conseguiranno specializzazione TFA sostegno saranno inseriti a pettine - orizzontescuola : Graduatorie GaE e GPS, docenti che conseguiranno specializzazione TFA sostegno saranno inseriti a pettine - SindacatoAsset : Graduatorie Gps: a breve la pubblicazione dei primi risultati - SindacatoAsset : Graduatorie docenti Gps: come scegliere le 150 scuole -

...concorsi ordinari in atto visto che in alcune classi di concorso e alcune regioni lea ... Tutto imperniato sulle, le cui operazioni si sono concluse lo scorso 31 maggio . In estate nuova ...La presentazione delle istanze per lee delle correlatedi istituto si è chiusa il 31 maggio scorso, mentre quella per la GaE il 4 aprile 2022. Docenti in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione inseriti ...Dei ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alle procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia ...Le 150 preferenze che andranno indicate in tarda estate avranno validità solo per un anno scolastico, e non due anni come le Gps.