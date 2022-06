George, Charlotte, Louis e gli altri: i royal baby scatenati al Giubileo della regina. Con un debutto ufficiale (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Giubileo della regina sarà ricordato per moltissime cose. Per il maestoso Trooping the Colour, il ritorno di Harry e Meghan (con… ritorno anticipato negli Usa), il maxi concerto, l’irresistibile video della regina con l’orsetto Paddington, la chiusura sul balcone di Buckingham Palace che lancia la monarchia del futuro. E per i piccoli, grandi protagonisti dei festeggiamenti per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta II. Ovvero i suoi bisnipoti. I tre figli di William d’Inghilterra e Kate Middleton George, Charlotte e Louis. E non solo loro: con i baby Cambridge si sono scatenate cuginette e cucinotti. Mia, Lena e Lucas Tindall, Savannah e Isla Phillips. E August Brooksbank: è ... Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsarà ricordato per moltissime cose. Per il maestoso Trooping the Colour, il ritorno di Harry e Meghan (con… ritorno anticipato negli Usa), il maxi concerto, l’irresistibile videocon l’orsetto Paddington, la chiusura sul balcone di Buckingham Palace che lancia la monarchia del futuro. E per i piccoli, grandi protagonisti dei festeggiamenti per i 70 anni sul tronoElisabetta II. Ovvero i suoi bisnipoti. I tre figli di William d’Inghilterra e Kate Middleton. E non solo loro: con iCambridge si sono scatenate cuginette e cucinotti. Mia, Lena e Lucas Tindall, Savannah e Isla Phillips. E August Brooksbank: è ...

Advertising

BeatriceChiodi : Ma se a noi umani pesa il culo andare al pranzo di Natale/Pasqua coi parenti, cosa avranno provato il principe Geor… - LAscensore : @RaiNews sembra che questi tre bimbi abbiano già compreso il loro posto nella famiglia e nella storia: George è mol… - anchorvhar : vedi tu che sfiga, sia george che charlotte somigliano al padre ?? speriamo in baby louis - occhiamandorla_ : @mmelestrange_ Possiamo dire che è l’erede della sorella Charlotte, in quanto anche lei ci ha regalato del trash al… - occhiamandorla_ : @mmelestrange_ Davvero !! ?? peccato che ieri non ci fosse con i genitori e i fratelli maggiori quando hanno presen… -