Futuro Koulibaly | tre opzioni sul tavolo | “interviene” anche Cannavaro

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto suldi Kalidou, illustrando tutte le tre possibili soluzioni. La prima è un’ipotesi “alla Insigne”: ciò significa che il comandante resterà a Napoli pur senza rinnovo, onorando il suo contratto fino all’ultimo giorno e liberandosi poi a zero nell’estate del 2023. La seconda opzione è che al club azzurro venga recapitata un’offerta da 40 milioni. In quel caso, il Napoli non opporrebbe resistenza ad una sua cessione (e le pretendenti certo non mancano). Appare però piuttosto complicato che qualche club offra così tanto vista la situazione contrattuale di. FOTO: Getty – NapoliPer i tifosi la migliore tra le tre soluzioni sarebbe certamente il rinnovo, che però il difensore dovrà accettare a cifre inferiori rispetto ...

