Francesca Lenta lancia il marchio Fatale | Disegno abiti per le donne in carriera ispirandomi a Valentino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 giugno 2022) Alta, bruna, occhi verdi, sorriso smagliante:rappresenta il prototipo della bellezza mediterranea che ad un gradevole aspetto fisico unisce un temperamento grintoso e determinato, capace di stravolgere e rinnovare la propria vita professionale, non appena avverte il desiderio di cimentarsi in nuove sfide. Non a caso, a marzo 2021, alla soglia dei suoi primi 40 anni, ed in piena pandemia, la vulcanica, ha deciso di fondare, un fashion brand dando vita ad una startup nel comparto ”moda”, realizzando così un sogno che la stessa inseguiva fin da piccola., come nasce il brand? Correva la primavera del 2021 ed io praticando lo smart working, non potendo attendere alla mia attività che prestavo nella sede dell’azienda ...