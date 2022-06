Eleonora Pedron, lo spacco arriva fin lì: il selfie allo specchio fa sognare (Di lunedì 6 giugno 2022) In posa davanti allo specchio Eleonora Pedron si scatta un selfie e lascia tutti senza parole, il vertiginoso spacco del vestito che indossa infuoca il web Ha fatto girare la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 6 giugno 2022) In posa davantisi scatta une lascia tutti senza parole, il vertiginosodel vestito che indossa infuoca il web Ha fatto girare la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

elena__ba : Ma la bellezza di Eleonora Pedron? Meravigliosa nella sua semplicità. #celebritychef - VanityFairIt : In occasione della fashion week monegasca, Daniele Giovani Design ha portato in passerella la sua collezione di sca… - DiegoASR86 : Eleonora Pedron in 'vita smeralda' sempre tanta roba - zazoomblog : Eleonora Pedron selfie in costume: prova superata fisico super - #Eleonora #Pedron #selfie #costume: -