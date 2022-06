È morto Alec John Such, il bassista fondatore dei Bon Jovi: “Siamo affranti” (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nel mondo della musica, che arriva a poca distanza dalla morte di un altro artista, Andy Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode e a un anno da quella di Michele Merlo, il cantante di Amici di Maria De Filippi colpito da una leucemia fulminante. Il 5 giugno 2022 è stata resa nota la scomparsa del bassista e fondatore dei Bon Jovi, Alec John Such, tramite un annuncio sui canali social pubblicato dalla stessa band. Vi raccomandiamo... Michele Merlo, a un anno dalla morte gli artisti si uniscono nel suo ricordo Non è stata resa nota la causa della morte del 71enne, ma nel post si legge: “Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nel mondo della musica, che arriva a poca distanza dalla morte di un altro artista, Andy Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode e a un anno da quella di Michele Merlo, il cantante di Amici di Maria De Filippi colpito da una leucemia fulminante. Il 5 giugno 2022 è stata resa nota la scomparsa deldei Bon, tramite un annuncio sui canali social pubblicato dalla stessa band. Vi raccomandiamo... Michele Merlo, a un anno dalla morte gli artisti si uniscono nel suo ricordo Non è stata resa nota la causa della morte del 71enne, ma nel post si legge: “nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico...

Agenzia_Ansa : Morto all'età di 70 anni il bassista Alec John Such, membro fondatore dei Bon Jovi #ANSA - fanpage : Jon Bon Jovi annuncia la morte di Alec John Such, storico bassista e membro fondatore del gruppo - repubblica : E' morto Alec John Such, storico bassista Bon Jovi - occhio_notizie : Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social con un video “in memorial” dove si alternano spezzoni della carr… - ilovegossip5 : RT @sole24ore: Morto Alec John Such, bassista e membro fondatore dei Bon Jovi -