Condizionatori | come risparmiare energia e spendere meno

(Adnkronos) – Il caldo da giorni non dà tregua all'Italia, e spesso non usare il condizionatore sembra impossibile. Ma pagare la bolletta della luce o del gas è diventato da tempo uno dei nuovi incubi delle famiglie italiane. In aiuto dei consumatori ogni anno ci pensa l'Enea, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente, che fornisce un vademecum con alcune indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale gli impianti di climatizzazione. Classe energetica condizionatore Sostituire un vecchio condizionatore in classe D con un nuovo modello in classe A+++ può far risparmiare 140 kWh elettrici, pari a circa il 60%. Indipendentemente dalla tecnologia – spiega Enea – sono sempre da preferire i Condizionatori in classe energetica superiore alla A in quanto, oltre a una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, consumano ...

