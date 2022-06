“Con 10 euro in tasca”. Isola dei Famosi, viene fuori il difficile passato del naufrago (Di lunedì 6 giugno 2022) Isola dei Famosi, il passato difficile per il naufrago. Il racconto davanti ai compagni di avventura per l’ultimo Vip sbarcato sull’Isola, pieno di energie e di voglia di aiutare il gruppo di naufraghi a superare le prova di sopravvivenza e magari riuscire a portare a casa la vittoria. Le sue parole parlano molto di lui. Ecco cosa ha rivelato. Il suo nome Gennaro Auletto, professione modello, origini italo-marocchine. Il 21enne nato a Napoli sbarca sull’Isola dei Famosi carico di voglia di riscatto. Il racconto di un passato diffcile per il naufrago arriva a pochi giorni dalla fine del reality show di Ilary Blasi e la sua storia si arricchisce di particolari che parlano del suo passato e di chi è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)dei, ilper il. Il racconto davanti ai compagni di avventura per l’ultimo Vip sbarcato sull’, pieno di energie e di voglia di aiutare il gruppo di naufraghi a superare le prova di sopravvivenza e magari riuscire a portare a casa la vittoria. Le sue parole parlano molto di lui. Ecco cosa ha rivelato. Il suo nome Gennaro Auletto, professione modello, origini italo-marocchine. Il 21enne nato a Napoli sbarca sull’deicarico di voglia di riscatto. Il racconto di undiffcile per ilarriva a pochi giorni dalla fine del reality show di Ilary Blasi e la sua storia si arricchisce di particolari che parlano del suoe di chi è ...

Advertising

Mov5Stelle : Come si fa a vivere con 3, 4 o 5 euro lordi l'ora? Come si può arrivare stanchi a fine giornata ma non avere di ch… - Mov5Stelle : #SalarioMinimo subito. Ci sono persone che guadagnano 4-5 euro l'ora. Parliamo di salari indegni, al limite della… - pdnetwork : Più di 5 milioni di persone in Italia vivono con uno stipendio inferiore a 10mila euro all’anno. Contro il… - razhartt : @thepalecountess Oh con 200 euro ci faccio la spesa per ben due settimane coi prezzi di adesso. Poi sto cominciando… - Jimcc95 : @aleelodii01 @marco_rogerio_ @DoctorM77 Da uno che pensa che Dybala non sia nemmeno un buon giocatore non mi faccio… -