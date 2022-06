Charlene di Monaco malata di nuovo: ecco che cosa è accaduto questa volta (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è ancora possibile parlare di serenità nel Principato di Monaco. Dopo qualche settimana di ritrovata normalità, la principessa Charlene è di nuovo malata. questa volta, però, il suo stato di salute non ha nulla a che fare con le vicissitudini che ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo. La moglie del principe Alberto, infatti, è affetta da Covid-19. Ma come sta? Charlene di Monaco, comunque, non è la prima della famiglia Grimaldi a contrarre il virus. Il marito Alberto, infatti, è risultato addirittura positivo in ben due occasioni: la prima volta a marzo del 2020 e poi di nuovo ad aprile di quest’anno. In nessuna delle due occasioni, però, sono stati contagiati i figli: il principe Jacques e la principessa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è ancora possibile parlare di serenità nel Principato di. Dopo qualche settimana di ritrovata normalità, la principessaè di, però, il suo stato di salute non ha nulla a che fare con le vicissitudini che ha vissuto nell’ultimo anno e mezzo. La moglie del principe Alberto, infatti, è affetta da Covid-19. Ma come sta?di, comunque, non è la prima della famiglia Grimaldi a contrarre il virus. Il marito Alberto, infatti, è risultato addirittura positivo in ben due occasioni: la primaa marzo del 2020 e poi diad aprile di quest’anno. In nessuna delle due occasioni, però, sono stati contagiati i figli: il principe Jacques e la principessa ...

