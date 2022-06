Carmen Di Pietro scopre in diretta che il figlio Alessandro fa serata con Guendalina VIDEO

Advertising

MarioManca : Carmen Di Pietro un personaggione, uno di quelli che svolterebbe qualsiasi reality. #isola - Novella_2000 : Carmen Di Pietro scopre in diretta che il figlio Alessandro fa serata con Guendalina, la sua reazione è disperata (… - bianconerodoc10 : RT @AlexissBi15: Picco di share sull'infarto di Carmen Di Pietro provocato dall'acquisita libertà di Alessandro #isola - MinakoainoStan : RT @_hellotetectif: Carmen di Pietro dovrebbe vincere tutti i reality del mondo - FebyTH : RT @vivosurealtime: GUARDA, MALISSIMO, HO TUTTA UNA GRONDAZIONE DI SUDORE - Carmen Di Pietro #isola -

In particolare i litigi con Lory del Santo 22.04Digià mette le cose in chiaro: 'Voi non mangiate' 22.00 Le due piratesse si tuffano dall'elicottero e raggiungono i naufraghi 21.54 ...... reduci dal loro ritiro dal gioco, registreranno due scherzi destinati rispettivamente al fratello di lei Edoardo Tavassi e la madre di lui,Di. Al termine del televoto settimanale una ...La diretta interessata è stata Carmen Di Pietro. Quest’ultima, infatti, è stata chiamata per una diretta con lo studio e ha avuto modo di parlare col figlio che non vede da un po’ ormai. Tuttavia, ...Carmen Di Pietro è preoccupata per il figlio Alessandro Iannoni che, presente in studio nella puntata del 6 giugno dell’Isola dei Famosi, ha ...