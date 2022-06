Can Yaman cambia casa: nuova villa da sogno per l’attore (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo essersi sfogato sui social, lamentando l’invadenza dei fan, Can Yaman si trasferisce in una villa top secret. Leggi su comingsoon (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo essersi sfogato sui social, lamentando l’invadenza dei fan, Cansi trasferisce in unatop secret.

Advertising

SusyMely1 : RT @bobbyMcGee48: Can Yaman in copertina tuona e dice di sapere chi vuole al suo fianco - - cristwitteira : RT @tepetaklakek: Can Yaman, stasera goditi il Bosforo e non ti azzardare a fare nulla in mia assenza. - tepetaklakek : Can Yaman, stasera goditi il Bosforo e non ti azzardare a fare nulla in mia assenza. - bobbyMcGee48 : Can Yaman in copertina tuona e dice di sapere chi vuole al suo fianco - - musiclover_blu : Raga ma che fine ha fatto il remake di Sandokan con Can Yaman si farà o no? -