Calendario Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Playoff basket 2022: programma, date, orari, tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Saranno ancora Virtus Bologna ed Olimpia Milano a contendersi lo Scudetto della Serie A di basket. Le due corazzate si ritrovano di fronte nella Finale che assegna il Tricolore ad un anno esatto di distanza, quando a vincere furono le V-nere con un netto 4-0 che lasciò i lombardi senza alcuna possibilità di replica. Entrambe le compagini si presentano all’atto conclusivo dopo aver compiuto un percorso netto nei quarti di Finale e nelle semifinali, senza subire nemmeno una sconfitta. I bianconeri hanno eliminato Pesaro nei quarti (3-0) e la sorpresa Tortona nel secondo turno di Playoff (3-0), mentre i biancorossi hanno sbrigato nell’ordine la pratica Reggio Emilia (3-0) e Dinamo Sassari (3-0). Bologna e Milano si sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Saranno ancoraeda contendersi lo Scudetto della Serie A di. Le due corazzate si ritrovano di fronte nellache assegna il Tricolore ad un anno esatto di distanza, quando a vincere furono le V-nere con un netto 4-0 che lasciò i lombardi senza alcuna possibilità di replica. Entrambe le compagini si presentano all’atto conclusivo dopo aver compiuto un percorso netto nei quarti die nelle semifinali, senza subire nemmeno una sconfitta. I bianconeri hanno eliminato Pesaro nei quarti (3-0) e la sorpresa Tortona nel secondo turno di(3-0), mentre i biancorossi hanno sbrigato nell’ordine la pratica Reggio Emilia (3-0) e Dinamo Sassari (3-0).si sono ...

