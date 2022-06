Calciomercato Juventus | Rabiot porta l’attaccante | i dettagli

(Di lunedì 6 giugno 2022)possibile pedina di scambio: l’ipotesi in casa. Tutti iÈ ancora da scrivere anche il futuro di Adrienin casa. C’è anche il francese tra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : Nei prossimi giorni summit alla Continassa con l'entourage di #Fagioli: all'ordine del giorno il rinnovo e il proge… - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - Gazzetta_it : Da Di Maria e Kostic ai rinnovi e le uscite: #Juve, settimana decisiva per dieci #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? - alessio_lento : RT @calciomercatoit: ?? -

Io, scherzando, avevo detto di andare a prendere Fagioli che tanto allanon giocherà. Con la Cremonese ha conquistato la Serie A ed è un ragazzo straordinario. Io se dovessi fare un ...De Ligt ©LaPresseSecondo le informazioni raccolte da.it, laavrebbe già pensato ad una proposta per il rinnovo del contratto di De Ligt, in scadenza il 30 giugno 2024. Un'...L'esterno destro della Juventus, come riferito dalla "Gazzetta dello Sport ... L’Olimpico gli ha tolto nove mesi di calcio. Già quella sera, si capì: ginocchio compromesso e stagione finita. Chiesa da ...Mentre le attenzioni sono rivolte a Paul Pogba, la Juventus si starebbe avvicinando ad un altro importante colpo di calciomercato: le ultime La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il suo ...