Bimbo di 13 mesi ingerisce liquido antizanzare | ricoverato in gravi condizioni al Santobono

Un Bimbo di 13 mesi è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo aver ingerito del liquido insetticida. L'episodio è avvenuto nel Comune di Furore, in provincia di Salerno. Il piccolo è figlio di una coppia di turisti romani

