(Di lunedì 6 giugno 2022) Laitaliana si sta per concludere, ma in diversi altri luoghi delquesto è già successo o sta succedendo. Andiamo a tirare, dunque, molte somme di ciò che è accaduto fuori dai nostri confini con un focus particolare su quei giocatori che hanno deciso di cercare spazioo ce l’hanno già da (molto) tempo.Ildell’unico italiano rimasto in NBA, in termini di punti, è sceso a 11.7 in regular season (poco più di 10 nei playoff) rispetto ai 13.3 della passata annata. Rimane pur sempre la sesta opzione offensivaAtlanta Hawks, una franchigia che può permettersi di avere a roster insieme talenti come Trae Young, John Collins e Bogdan Bogdanovic. Rimasto pur sempre il miglior tiratore di liberi dei suoi ...

Advertising

OA Sport

Dobbiamo migliorare ildifensivo, più come scelte che come intensità ed atteggiamento: ... Foto: ufficio stampa Scafati1969...da parte della nazionale di Roberto Mancini ha portato alla conclusione che ben conosciamo; la Lituania dal canto suo resta una terra che, sportivamente parlando, è imperniata sule ... Basket, il rendimento degli italiani all'estero nella stagione 2021-2022. Da Danilo Gallinari all'Europa, tutto il mondo degli azzurri FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Raphael Gaspardo dell’ Happy Casa Brindisi è stato richiesto dal Brescia. Il forte cestista tra i migliori come rendimento nella stagione la cui fase reg ...FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Mattia Udom potrebbe non essere confermato per la prossima stagione. Il cestista nelle ultime giornate del torneo che si è conc ...