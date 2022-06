Bale: ritorno al Tottenham, Cardiff City o MLS per un Mondiale da protagonista (Di lunedì 6 giugno 2022) Gareth Bale è alla ricerca di una nuova squadra dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid. Il suo obiettivo è giocare con continuità in vista dei Mondiali 2022 in Qatar dopo la qualificazione ottenuta dal suo Galles. Il ritorno al Tottenham può essere un’opzione ma, secondo gli ultimi rumors, gli Spurs non sarebbero interessati. L’alternativa è il Cardiff City, club militante della Championship inglese. In questo caso, però, il contratto sarebbe di soli sei mesi e Bale dovrebbe ridursi drasticamente l’ingaggio. C’è poi l’ipotesi MLS ma al momento il giocatore è intenzionato a scartarla. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Garethè alla ricerca di una nuova squadra dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid. Il suo obiettivo è giocare con continuità in vista dei Mondiali 2022 in Qatar dopo la qualificazione ottenuta dal suo Galles. Ilalpuò essere un’opzione ma, secondo gli ultimi rumors, gli Spurs non sarebbero interessati. L’alternativa è il, club militante della Championship inglese. In questo caso, però, il contratto sarebbe di soli sei mesi edovrebbe ridursi drasticamente l’ingaggio. C’è poi l’ipotesi MLS ma al momento il giocatore è intenzionato a scartarla. SportFace.

