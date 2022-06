Arriva “Forza Russia” con Di Battista leader: i putiniani d’Italia aspirano a una lista pacifista (Di lunedì 6 giugno 2022) Un nuovo partito trasversale è all’orizzonte, si chiama “Forza Russia”, una “connection” putininana che il Copasir mette sotto i riflettori. Il leader potrebbe diventare Alessandro di Battista, il portavoce è già il grillino Vito Petrocelli. E “vanta” adepti come il professore Alessandro Orsini, Michele Santoro, il sindacalista Giorgio Cremaschi. Il Giornale oggi in edicola dà conto della nascita di questo movimento pacifista che sogna una lista in vita delle elezioni. Le anticipazioni del Corriere della lista dei putiniani d’Italia- che abbiamo documentato – si arricchiscono di questo nuovo sviluppo in vista del voto: vogliono fare un partito. “Forza Russia”: partito dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Un nuovo partito trasversale è all’orizzonte, si chiama “”, una “connection” putininana che il Copasir mette sotto i riflettori. Ilpotrebbe diventare Alessandro di, il portavoce è già il grillino Vito Petrocelli. E “vanta” adepti come il professore Alessandro Orsini, Michele Santoro, il sindacaGiorgio Cremaschi. Il Giornale oggi in edicola dà conto della nascita di questo movimentoche sogna unain vita delle elezioni. Le anticipazioni del Corriere delladei- che abbiamo documentato – si arricchiscono di questo nuovo sviluppo in vista del voto: vogliono fare un partito. “”: partito dei ...

