6 Giugno, Giornata Mondiale della Decrescita: una buona vita per tutti! (Di lunedì 6 giugno 2022) Ogni 6 Giugno, in tutto il mondo si celebra il Global Degrowth Day, la Giornata Mondiale della Decrescita che promuove "una buona vita per tutti" con stili di vita più sostenibili, etici, sani e consapevoli. In Italia, l'iniziativa è supportata dal Movimento per la Decrescita Felice e l'Associazione per la Decrescita, che organizzano tutto l'anno, a livello locale e nazionale, webinar, incontri, eventi pubblici e azioni per proporre alternative concrete al modello vigente che continua a perseguire una crescita infinita in un Pianeta finito. Che cosa si intende per Decrescita Felice? Il concetto di "Decrescita" è un approccio diverso alla vita. Fa parte di una corrente ...

