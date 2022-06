Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.028 contagi e 3 morti: bollettino 5 giugno (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 2.028 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. oggi nel Lazio “su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive (=) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Sono 2.028 i nuovida coronavirus2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi.nel“su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive (=) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226” comunica l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nelquotidiano. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini ...

Adnkronos : Esplosioni a Kiev, ultime notizie sulla guerra in Ucraina. #news - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - junews24com : Chiellini: «Vi racconto tutti i segreti della BBC. E sono sicuro di una cosa» - - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Gattuso , un uomo prima che un allenatore: ingiuste le accuse ricevute #ACMilan #Milan #SempreMilan -