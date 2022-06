Tottenham, Bergwijn in crisi: «Gli Spurs mi voltano le spalle…» (Di domenica 5 giugno 2022) L’esterno olandese Bergwijn ha parlato della crisi che sta vivendo in Inghilterra con la maglia del Tottenham Steven Bergwijn, esterno olandese del Tottenham, ai microfoni di ESPN ha parlato del suo momento difficile in Inghilterra con la maglia del Tottenham. LA crisi – «Per me è una situazione difficile perché in Nazionale gioco bene ma quando torno al club la gente mi volta le spalle. Ho bisogno di trovare una soluzione. Se dire sì all’Ajax? Non chiudo le porte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) L’esterno olandeseha parlato dellache sta vivendo in Inghilterra con la maglia delSteven, esterno olandese del, ai microfoni di ESPN ha parlato del suo momento difficile in Inghilterra con la maglia del. LA– «Per me è una situazione difficile perché in Nazionale gioco bene ma quando torno al club la gente mi volta le spalle. Ho bisogno di trovare una soluzione. Se dire sì all’Ajax? Non chiudo le porte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Bergwijn e il difficile periodo al #Tottenham - calciomercatopp : Bergwijn: 'Al Tottenham mi voltano le spalle'. Aperta una porta per il futuro all'Ajax - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Fabio #Paratici del #Tottenham si sta muovendo per Allan #SaintMaximin del #Newcastle, il quale dovrebbe essere il sostitut… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Fabio #Paratici del #Tottenham si sta muovendo per Allan #SaintMaximin del #Newcastle, il quale dovrebbe essere il sostitut… - athayarsyd : RT @juvinsight: Fabio #Paratici del #Tottenham si sta muovendo per Allan #SaintMaximin del #Newcastle, il quale dovrebbe essere il sostitut… -