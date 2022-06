The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 5 giugno 2022 (Di domenica 5 giugno 2022) THE Rookie episodi 6 giugno. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 5 giugno 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 19 Simone. In questa puntata la squadra si trova a collaborare con una recluta dell’FBI, Simone Clark. L’episodio apre la strada allo spinoff The Rookie: Feds. Un ordigno esplosivo fa saltare una centralina elettrica lasciando senza corrente gran parte della Valley. Si cerca l’attentatore e viene individuato in Ezechiel Freemont. Il ragazzo è un ex studente di Simone Clark, ora recluta del FBI. Lei non crede a questa ipotesi. Il ragazzo ha dei ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 5 giugno 2022) THE. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 5su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA TheStagione 4o 19 Simone. In questa puntata la squadra si trova a collaborare con una recluta dell’FBI, Simone Clark. L’o apre la strada allo spinoff The: Feds. Un ordigno esplosivo fa saltare una centralina elettrica lasciando senza corrente gran parte della Valley. Si cerca l’attentatore e viene individuato in Ezechiel Freemont. Il ragazzo è un ex studente di Simone Clark, ora recluta del FBI. Lei non crede a questa ipotesi. Il ragazzo ha dei ...

Advertising

elena_cavallini : @therookie @NathanFillion @RaiDue @WhiteWhalefans @ABCNetwork Questa sera Rai 2, ore 21:05 doppio appuntamento con… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - Fernandaagain : Marquei como visto The Rookie - 4x22 - Day in the Hole - ___livia95___ : Ali in 'the rookie' nel 2018 nel ruolo di 'Dr. Grace Sawyer'. - Ambra_7 : Ho appena visto l'episodio S04 | E22 di The Rookie! #rookie -