Rafael Nadal vince per la 14° volta il Roland Garros: «Continuerò a lottare finché ne avrò le forze» (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal ha vinto la finale maschile del torneo francese Roland Garros dopo 2 ore e 15 minuti. Il campione spagnolo ha sfidato a Parigi il norvegese Casper Ruud, numero otto al mondo: era la prima volta che i due si fronteggiavano. Con un gran rovescio lungolinea in avanzamento, Nadal ha conquistato il suo 22esimo titolo dello Slam, il 14° sulla terra rossa della capitale francese. Il campione spagnolo, 36 anni, diventa così il più anziano vincitore del torneo, con un match che potrebbe essere l’ultimo. Almeno secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. I media francesi ipotizzano l’annuncio del suo ritiro dalle scene nel corso della conferenza stampa che Nadal sarebbe pronto a tenere nella giornata di domani. Dopo la vittoria lo spagnolo ha ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022)ha vinto la finale maschile del torneo francesedopo 2 ore e 15 minuti. Il campione spagnolo ha sfidato a Parigi il norvegese Casper Ruud, numero otto al mondo: era la primache i due si fronteggiavano. Con un gran rovescio lungolinea in avanzamento,ha conquistato il suo 22esimo titolo dello Slam, il 14° sulla terra rossa della capitale francese. Il campione spagnolo, 36 anni, diventa così il più anziano vincitore del torneo, con un match che potrebbe essere l’ultimo. Almeno secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. I media francesi ipotizzano l’annuncio del suo ritiro dalle scene nel corso della conferenza stampa chesarebbe pronto a tenere nella giornata di domani. Dopo la vittoria lo spagnolo ha ...

