Per chi ama le narrazioni marcatamente americane nell'estetica e nei risvolti narrativi (Di domenica 5 giugno 2022) AVVOCATO DI DIFESAGenere: Legal dramaRegia: Ted Humphrey e David E. Kelley. Con Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Angus Sampson, Jazz Raycole, Christopher Gorham. Su Netflix La tradizione del legal drama americano rinverdita con spruzzate di glamour e mistero e con il profilo di un protagonista talmente imperfetto da risultare simpatico. "Avvocato di difesa": la nuova serie di David E. Kelley guarda le foto Leggi anche › Su Netflix un "Avvocato di difesa" che ha l'ufficio nella sua Lincoln, geniale e ...

