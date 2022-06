**Papa: fede non è una cosa da museo, Spirito Santo la mette al passo coi tempi** (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano, 5 giu. (Adnkronos) - "Lo Spirito insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Anzitutto lo Spirito Santo insegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo che si presenta nell'esperienza di fede: quello della distanza. Infatti, può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza: Gesù è vissuto duemila anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell'epoca di internet e della globalizzazione? Come può incidere la sua parola?". Così Papa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano, 5 giu. (Adnkronos) - "Loinsegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Anzitutto loinsegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo che si presenta nell'esperienza di: quello della distanza. Infatti, può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza: Gesù è vissuto duemila anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo:può dire il Vangelo nell'epoca di internet e della globalizzazione? Come può incidere la sua parola?". Così Papa ...

