Napoli Deulofeu, contatti avviati tra le parti: c'è distanza, ma anche ottimismo (Di domenica 5 giugno 2022) Gerard Deulofeu è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco: nei giorni scorsi incontro Giuntoli Marino per capire domanda e offerta. Al momento c'è distanza su quella dalla richiesta di 25 all'offerta di 13, si è passati ad una valutazione di 20 per l'esterno. Ballano 7 milioni, non pochi, ma c'è comunque ottimismo visto le tante operazioni fatte negli anni tra De Laurentiis e Pozzo, proprio loro potrebbero incontrarsi per sciogliere le ultime distanze. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

