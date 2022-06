Nadal leggendario! Conquistati 14esimo Roland Garros e 22esimo Slam (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal mette l’ennesimo tassello della sua carriera ormai consegnata alla leggenda. Con la sua vittoria in tre set su Casper Ruud, il maiorchino suggella il suo quattordicesimo trionfo al Roland Garros, nonché ventiduesimo titolo del Grand Slam. Nadal si conferma sovrano assoluto di Parigi Affrontare per la prima volta il tuo idolo, nonché tuo mentore, a casa sua, nel luogo in cui ha fatto la storia di questo sport, alla tua prima finale Slam deve essere stata per Ruud un’esperienza tanto emozionante quanto complessa da gestire. Non aver mai avuto un confronto con Nadal, fuori dalla sua Academy, ha avuto inevitabilmente un impatto sulla sua partita, iniziata in balìa della leggenda spagnola. Il tennista norvegese infatti è poco lucido in apertura di match, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaelmette l’ennesimo tassello della sua carriera ormai consegnata alla leggenda. Con la sua vittoria in tre set su Casper Ruud, il maiorchino suggella il suo quattordicesimo trionfo al, nonché ventiduesimo titolo del Grandsi conferma sovrano assoluto di Parigi Affrontare per la prima volta il tuo idolo, nonché tuo mentore, a casa sua, nel luogo in cui ha fatto la storia di questo sport, alla tua prima finaledeve essere stata per Ruud un’esperienza tanto emozionante quanto complessa da gestire. Non aver mai avuto un confronto con, fuori dalla sua Academy, ha avuto inevitabilmente un impatto sulla sua partita, iniziata in balìa della leggenda spagnola. Il tennista norvegese infatti è poco lucido in apertura di match, ...

