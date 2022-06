Mondiale Rally - Tänak vince il Rally Italia Sardegna

Leggi su quattroruote

(Di domenica 5 giugno 2022) Ottha vinto il, valido come quinto appuntamento del. Seconda posizione per Craig Breen sulla sua Ford Puma e terzo Dani Sordo con l'altra i20 NHybrid. Rotto un lungo digiuno. Dopo l'acuto di Loeb a Monte Carlo e il tris di Rovanpera in Svezia, Croazia e Portogallo, oggi è arrivata la prima vittoria stagionale pere la Hyundai. L'estone della Hyundai rompe il digiuno di successi che gli mancava daldi Finlandia del 2021, un'attesa durata 462 giorni. Ma anche la Hyundai torna ad assaporare lo champagne che mancava dallo scorso novembre, quando in Catalogna are fu Neuville. ...