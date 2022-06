Milan, ritorno di fiamma per Jovic: l’ultima idea per l’attacco (Di domenica 5 giugno 2022) Mercato Milan, Luka Jovic torna di moda in casa rossonera per rinforzare l’attacco. Le ultime attorno alle mosse del club Luka Jovic potrebbe tornare in orbita Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante è fuori dal progetto tecnico di Ancelotti e, secondo AS, Maldini potrebbe tornare alla carica. Sulle sue tracce c’è anche il Getafe che potrebbe proporre uno scambio di prestiti con Borja Mayoral. Pista da monitorare, i rossoneri potrebbero affondare nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Mercato, Lukatorna di moda in casa rossonera per rinforzare. Le ultime attorno alle mosse del club Lukapotrebbe tornare in orbitain vista della prossima stagione. L’attaccante è fuori dal progetto tecnico di Ancelotti e, secondo AS, Maldini potrebbe tornare alla carica. Sulle sue tracce c’è anche il Getafe che potrebbe proporre uno scambio di prestiti con Borja Mayoral. Pista da monitorare, i rossoneri potrebbero affondare nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

