Legalità | a Valva un masso in ricordo dei militari vittime di mafia FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- È stata inaugurata ieri mattina, a, nel Largo Moncada, la pietra di roccia antica collocata con una targa in memoria deiinnocenti delle mafie, caduti in servizio a Salerno, negli anni ’80. L’evento, è stato organizzato dall’associazione turistica valvese, presieduta da Grazia Toriello, e dal Comune di, alla presenza del sindaco, Giuseppe Vuocolo, e dell’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, è iniziata nella prestigiosa location della Villa D’Ayala-, con un convegno sulladal titolo “Ratio Juris”, alla presenza di docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” delle sedi di Colliano, ...