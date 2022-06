La strage in una chiesa cattolica durante la messa in Nigeria dove sono morte almeno 50 persone (Di domenica 5 giugno 2022) Una vera e propria strage quella perpetrata da un commando di uomini armati che a Ondo, nel sud-ovest della Nigeria, si è introdotto nella chiesa cattolica di San Francesco, sparando sui fedeli riuniti per celebrare la Pentecoste. Il bilancio delle vittime, per il momento, è fermo a cinquanta morti, ma potrebbero essere molti di più, come riferiscono diversi media locali. Tra i bersagli degli attentatori anche donne e bambini; diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Gli attentatori hanno aperto il fuoco e, come confermato dalla polizia locale, utilizzato esplosivi contro i fedeli all’interno dell’edificio. Inoltre, un sacerdote e alcuni fedeli sono stati rapiti. “Stavo passando da quelle parti quando ho sentito una forte esplosione e degli spari all’interno ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Una vera e propriaquella perpetrata da un commando di uomini armati che a Ondo, nel sud-ovest della, si è introdotto nelladi San Francesco, sparando sui fedeli riuniti per celebrare la Pentecoste. Il bilancio delle vittime, per il momento, è fermo a cinquanta morti, ma potrebbero essere molti di più, come riferiscono diversi media locali. Tra i bersagli degli attentatori anche donne e bambini; diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Gli attentatori hanno aperto il fuoco e, come confermato dalla polizia locale, utilizzato esplosivi contro i fedeli all’interno dell’edificio. Inoltre, un sacerdote e alcuni fedelistati rapiti. “Stavo passando da quelle parti quando ho sentito una forte esplosione e degli spari all’interno ...

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - fattoquotidiano : Nigeria, strage in una chiesa cattolica: “Cinquanta morti: tra le vittime anche diversi bambini” - jramaldi : RT @matteorenzi: Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine di mor… - giovannicentore : Una nuova strage di cattolici in Nigeria nella domenica di Pentecoste. Ferma condanna dell'attacco terroristico al… -