In Italia ci sono oltre 70 ospedali dove gli obiettori all'aborto sono più dell'80%

Lo ha messo in luce un'indagine di Chiara Lalli e Sonia Montegiove, diventata il libro Mai dati. A Wired le autrici gli ostacoli per ottenere i dati. La mappa delle strutture

