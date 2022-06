Hector Bellerin può sbarcare in Serie A, due top club sul terzino dell’Arsenal! (Di domenica 5 giugno 2022) Arrivabene e Cherubini sono al lavoro per fornire a Massimiliano Allegri una rosa completa in vista della prossima stagione. Come riportato da AS, la Juventus segue attentamente la vicenda che riguarda Hector Bellerin. Il terzino ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Betis Siviglia, ritrovando la miglior condizione dopo qualche annata deludente con l’Arsenal. Il club spagnolo non ha però trovato l’intesa con i Gunners, di conseguenza, controvoglia considerando le lacrime all’ultima giornata, Bellerin farà ritorno alla base, in Premier League. Bellerin Juventus Betis In Italia non solo i bianconeri monitorano il classe ’95. Anche la Roma di Mourinho, come riportato dal quotidiano spagnolo, è sulle tracce del terzino destro. Bisognerà prima ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Arrivabene e Cherubini sono al lavoro per fornire a Massimiliano Allegri una rosa completa in vista della prossima stagione. Come riportato da AS, la Juventus segue attentamente la vicenda che riguarda. Ilha disputato l’ultima stagione con la maglia del Betis Siviglia, ritrovando la miglior condizione dopo qualche annata deludente con l’Arsenal. Ilspagnolo non ha però trovato l’intesa con i Gunners, di conseguenza, controvoglia considerando le lacrime all’ultima giornata,farà ritorno alla base, in Premier League.Juventus Betis In Italia non solo i bianconeri monitorano il classe ’95. Anche la Roma di Mourinho, come riportato dal quotidiano spagnolo, è sulle tracce deldestro. Bisognerà prima ...

