Guedes si allontana dal Valencia | la Roma spera

(Di domenica 5 giugno 2022)sembra essere il prescelto delper far cassa. Mourinho e Tiago Pinto ci pensano per la loroPassato il momento di paura per i giallorossi, con la smentita immediata arrivata ieri dopo che il Telegraph ha dato Mourinho nel mirino del PSG. L’allenatore portoghese – salvo clamorosi colpi di scena – resterà L'articolo

Advertising

Footballnews24.it

Su Mertens c'è il forte interesse della Lazio, con Sarri promotore della trattativa. Il Napoli rischia di perdere diverse pedine importanti in vista della nuova stagione. Il contratto dell'attaccante ...NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Roma e Zaniolo a rischio sanzioni I cori contro la Lazio ripresi in video durante la ...